Violenta la figlia e lascia che altri approfittino di lei | in manette 41enne

Un grave episodio di abuso scuote Foligno, dove un uomo di 41 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale sulla propria figlia minorenne e di aver permesso ad altri di approfittarsi di lei. Un caso che mette in luce il silenzio e la sofferenza di vittime così vulnerabili, ora sotto protezione delle autorità. La comunità si stringe intorno alla famiglia, chiedendo giustizia e tutela per chi ha subito tanta sofferenza.

Avrebbe abusato sessualmente della figlia minorenne, lasciando che anche altri uomini, al momento sconosciuti, ne approfittassero. Un uomo di 41 anni è stato arrestato dagli agenti de commissariato di Foligno con l’accusa di lesioni personali, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e atti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Papà orco violenta la figlia minorenne, gli abusi commessi anche da altri uomini: «Li invitava lui» - In un caso sconvolgente di violenza e abusi, un padre ha brutalmente abusato della propria figlia minorenne, coinvolgendo anche altre persone in atti ripugnanti.

