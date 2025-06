Vinicius non è più lui | invece di prendersi la scena per l’assenza di Mbappé ci ha pensato il giovane Gonzalo

Vinicius Jr sta vivendo una stagione complicata, all’interno di un 2025 che sembra più un incubo che un trionfo. Con la sua forma in calo e il Real Madrid alla ricerca della miglior versione del talento brasiliano, ogni partita diventa decisiva. Questa notte, contro il Salisburgo al Mondiale per club, potrebbe essere il momento di rinascita. La domanda è: riuscirà Vinicius a ritrovare il suo smalto e a risollevare le sorti dei blancos?

Dov’è finito Vinicius Jr? Stando alle statistiche, all’inizio del 2025 ha partecipato a un gol ogni 69 minuti; successivamente è andato calando, uno ogni 186 minuti. Il Real Madrid è alla ricerca della miglior versione del brasiliano, che questa notte affronterà il Salisburgo al Mondiale per club. Il Real Madrid deve ritrovare Vinicius, il suo 2025 è stato finora da incubo. As scrive: La stagione 2024-25 sta volgendo al termine per il Real Madrid e Vinicius non è più lo stesso. Il brasiliano, che ha ricevuto tra elogi e applausi il premio di Miglior giocatore nel dicembre 2024, è ben lungi dall’essere in grado di ripetere un tale successo oggi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Vinicius non è più lui: invece di prendersi la scena per l’assenza di Mbappé, ci ha pensato il giovane Gonzalo

