Vincenzo Mollica | In ospedale in un momento molto difficile Non so che malattia ho

Vincenzo Mollica, il celebre volto del giornalismo italiano, attraversa un momento difficile mentre si trova in ospedale, senza conoscere ancora la natura della sua malattia. Condivide un video carico di emozioni, girato con il dottor Alfonso Piccoli dell'Istituto Clinico San Rocco di Ome, in cui esprime gratitudine e speranza. Un episodio che ci ricorda quanto la forza del cuore e l'affetto siano fondamentali nei momenti più complicati.

Un momento delicato condiviso sui social. Vincenzo Mollica, storico volto del giornalismo italiano, ha condiviso sul proprio profilo Instagram un toccante video girato in compagnia del dottor Alfonso Piccoli, dell'Istituto Clinico San Rocco di Ome (Brescia), che lo ha seguito durante un recente ricovero. Un racconto intimo, nel quale Mollica ha voluto esprimere profonda gratitudine per le cure ricevute, ma anche per l'umanità del personale sanitario. Anni difficili tra malattie e resilienza. Il giornalista combatte da anni contro gravi patologie degenerative, condizioni che hanno compromesso la vista fino a portarlo, nel 2019, a una quasi totale cecità.

