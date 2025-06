Villeroy & Boch presenta la nuova Memphis Collection

Villeroy & Boch rivoluziona il concetto di eleganza con la nuova Memphis Collection, un connubio di audacia e innovazione. Ispirata all’iconica Boule, questa linea di quattordici pezzi trasforma ogni pasto in un’opera d’arte, portando stile e creatività sulla tavola di tutti i giorni. Made in Germany, la Memphis Collection invita a vivere ogni momento come un’occasione speciale. Preparati a scoprire come l’arte incontri la funzionalità , elevando la tua mise en place a un nuovo livello.

Insolita, audace, dirompente: Villeroy & Boch presenta la nuova Memphis Collection, una linea che rende omaggio all'omonima Boule – l'iconica sfera che si apre rivelando un set da portata per due persone. Oggi questo oggetto di design si evolve in una collezione completa di quattordici pezzi, made in Germany, pensata per chi ama portare creativitĂ e stile sulla tavola di ogni giorno. Mise en place come opere d'arte a tavola. Ispirata al collettivo Memphis, il movimento artistico che caratterizzò il mondo del design all'inizio degli anni Ottanta, Memphis Collection riprende i colori vivaci e le forme geometriche distintive dei progetti di Ettore Sottsass, architetto e designer fondatore del Memphis Design.

