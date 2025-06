Villa Ponchielli grazie ai volontari torna a splendere

Grazie all’impegno dei volontari, Villa Ponchielli torna a splendere come un tempo, testimoniando il valore della community e la passione per il patrimonio culturale. Con scope, cesoie e tanta dedizione, si sono risvegliate le bellezze di questa storica dimora, pronta ad accogliere i visitatori per l’apertura straordinaria di sabato. Un esempio di collaborazione e amore per il territorio che rende possibile il recupero di luoghi di inestimabile valore.

Ponchielli, il compositore e musicista scomparso nel 1886 all'età di appena 51 anni. Nei giorni scorsi alcuni volontari, armati di scope, cesoie e soprattutto buona volontà, hanno rimosso quella patina indecorosa in vista dell'apertura straordinaria di sabato del parco e del primo piano della villa. Tra loro l'assessore ai lavori pubblici di Maria Sacchi, il presidente di Officina Gerenzone Paolo Colombo, Carlo Polvara dell'Ordine dei Cavalieri di Parte Guelfa, antica istituzione duecentesca fiorentina, Roberto Timpano di Spring Run Lecco, Anna Molinari di Archive's Heritage, abitanti del rione di Maggianico ed esponenti dell'associazione Giuseppe Bovara – Archivi di Lecco e della Provincia.

Incontro sulle ville di Maggianico e visita a Villa Ponchielli - inaugurando un affascinante viaggio tra storia e bellezze architettoniche. Un’occasione imperdibile per scoprire i segreti di Villa Ponchielli e immergersi nelle atmosfere di un passato ricco di charme e tradizione, concludendo così un ciclo di incontri che arricchiranno la nostra conoscenza locale e valorizzeranno il patrimonio di Lecco e provincia.

