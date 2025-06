Villa Pantaleo sotto le stelle

Scoprite l'incanto di Villa Pantaleo sotto le stelle, un evento unico che vi condurrà tra le meraviglie di una dimora storica del ‘700, immersa nella tranquillità della campagna tarantina. Tra antichi frantoi, carrozze restaurate e fontane eleganti, vivrete una sera magica ricca di storia e suggestioni. Non perdete questa occasione per immergervi in un’atmosfera senza tempo, tra scoperta e meraviglia. La serata sarà un viaggio indimenticabile tra passato e presente.

Domenica 29 giugno – ore 19:45 Una serata esclusiva nella suggestiva cornice di Villa Pantaleo, dimora storica del ‘700 immersa nella quiete della campagna tarantina. Tra antichi frantoi, carrozze restaurate, cappelle, statue e fontane, scopriremo i segreti di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

