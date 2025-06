Villa Pamphilj la Procura di Roma indaga sulla nuova identità fornita a Francis Kaufmann dagli Usa

La vicenda di Villa Pamphilj solleva inquietanti interrogativi sulla legalità delle identità fasulle e sul ruolo delle autorità statunitensi. Come è stato possibile che Francis Kaufmann abbia ottenuto una nuova identità e un passaporto falso nel 2019, consentendogli di girare il mondo indisturbato per sei anni? La Procura di Roma, ora al lavoro, cerca di fare luce su chi abbia sbagliato e come tutto ciò sia potuto accadere.

Com'è stato possibile per le autorità degli Stati Uniti fornire legalmente, di fatto, una nuova identità a Francis Kaufmann, così da permettergli di girare il mondo per 6 anni senza problemi? Chi ha sbagliato? Sono le domande a cui vuole dare risposta la Procura di Roma, che ora indaga sul passaporto (vero) con nome falso ottenuto nel 2019 dal presunto killer di Villa Pamphilj, accusato dell'omicidio della figlia Andromeda e – è il sospetto dei pm – della compagna Anastasia. I magistrati chiederanno agli investigatori dello Sco e della Squadra mobile di Roma di avviare degli accertamenti anche sulle modalità con cui nel 2019 è stato rilasciato il passaporto al 46enne a nome Rexal Ford.

