Villa Pamphilisi cercano nel Tevere effetti personali vittime

Le indagini sul tragico duplice omicidio di Villa Pamphili proseguono con determinazione. Gli inquirenti stanno setacciando ogni angolo, anche nel Tevere, alla ricerca degli effetti personali delle vittime, Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda. L’attenzione si concentra sull’area di Ponte Garibaldi, dove i sommozzatori stanno scandagliando il fiume. In questa delicata fase, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi decisivo per chiarire il mistero e assicurare alla giustizia Francis Kaufmann, ultimo sospettato visto in zona.

Gli inquirenti che indagano sul duplice omicidio di Villa Pamphili sono in cerca degli effetti personali delle due vittime, Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi Andromeda: ricerche sono state avviate anche nel Tevere con sommozzatori che stanno scandagliando in particolare l'area intorno a Ponte Garibaldi. In quella zona Francis Kaufmann, l'uomo fermato in Grecia perché ritenuto autore degli omicidi, era stato visto l'ultima volta intorno al 10 giugno con una valigia trolley, che però non aveva con sè il giorno successivo quando si è imbarcato sul volo per Skiathos. Le verifiche stanno riguardando anche le banchine del fiume. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Villa Pamphili,si cercano nel Tevere effetti personali vittime

