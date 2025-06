Villa Pamphili sta succedendo adesso In azione i sub | cosa cercano

Villa Pamphili, un’oasi di pace nel cuore di Roma, sta ora diventando teatro di un’indagine intricata e inquietante. I sub, in azione in questo momento, cercano risposte tra le acque del parco e i dettagli nascosti della vicenda. Il mistero si infittisce attorno agli abiti scomparsi, alle valigie e al trolley di Rexal Ford, un elemento chiave che potrebbe svelare il volto oscuro di questa storia.

Il tragico ritrovamento dei corpi di due vittime lo scorso 7 giugno nel sereno Parco di Villa Doria Pamphili a Roma ha innescato un’indagine complessa e di vasta portata. Ciò che manca, e che getta un’ombra sinistra sulla vicenda, sono gli abiti delle vittime, le loro valigie e, in particolare, il trolley che l’uomo al centro dell’inchiesta, noto come Kaufmann o Rexal Ford, trascinava con sé per le vie del centro storico di Roma. Villa Pamphili, la Fuga e l’arresto in Grecia di Kaufmann. Una certezza è emersa con prepotenza: l’ 11 giugno, al momento del suo arrivo all’ aeroporto di Fiumicino, Kaufmann si era già sbarazzato del misterioso trolley. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Villa Pamphili, sta succedendo adesso. In azione i sub: cosa cercano

