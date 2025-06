Villa Pamphili si cercano nel Tevere gli effetti personali di mamma e figlia | Kaufmann visto con un trolley a Ponte Garibaldi

Le acque del Tevere diventano il palcoscenico di un mistero che ha scosso Roma: i sommozzatori stanno setacciando il fiume alla ricerca di un trolley con gli effetti personali di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda, scomparse tragicamente a Villa Pamphili. L'attenzione si concentra intorno a Ponte Garibaldi, dove una figura sospetta è stata avvistata con una valigia. Cosa si cela dietro questa inquietante vicenda? La verità potrebbe essere più vicina di quanto si immagini.

Roma, 26 giugno 2025 – I sommozzatori stanno scandagliando il fiume Tevere alla ricerca di un trolley con gli effetti personali di Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi, Andromeda, trovate senza vita lo scorso 7 giugno a Villa Pamphili a Roma. Le ricerche si stanno concentrando nell’area intorno a Ponte Garibaldi: proprio in quella zona, vicino a Largo Argentina, Francis Kaufmann è stato visto con una valigia lo scorso 10 giugno, tre giorni dopo il ritrovamento dei due cadaveri. Trolley che però non aveva con sè il giorno successivo, quando si è imbarcato sul volo per Skiathos. L’ipotesi degli inquirenti è che il 46enne americano – attualmente detenuto in Grecia con l'accusa di duplice omicidio aggravato – si sia sbarazzato della valigia quando è scoppiato il caso a livello mediatico, spingendolo ad abbandonare l’Italia in tutta fretta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Villa Pamphili, si cercano nel Tevere gli effetti personali di mamma e figlia: Kaufmann visto con un trolley a Ponte Garibaldi

