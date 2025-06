Villa Pamphili si cerca la valigia di Kaufman nel Tevere | forse contiene indizi utili al delitto

Nel cuore di Villa Pamphili, la ricerca della valigia di Kaufman si fa sempre più intensa. Si sospetta che il trolley, gettato nel Tevere prima della partenza per la Grecia, possa nascondere elementi chiave legati a un delitto irrisolto. Investigatori e sommozzatori scavano tra acque torbide e baracche dei senzatetto, sperando di svelare i misteri nascosti. La verità potrebbe essere più vicina di quanto si immagini…

Kaufman si sarebbe sbarazzato del suo trolley prima di partire per la Grecia, l'ipotesi è che contenga indizi riconducibili alla morte di Anastasia e della piccola Andromeda a Villa Pamphili. Investigatori e sommozzatori cercano i bagagli in acqua e tra le baracche dei senzatetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

