Villa Pamphili scontro diplomatico sull' estradizione di Kaufmann

Nel cuore di Villa Pamphili si accende un dibattito internazionale: Italia, Stati Uniti, Russia e Grecia si contendono il destino di Kaufmann, accusato di aver spezzato due vite innocenti, Anastasia Trofimova e sua figlia Andromeda. La questione dell’estradizione diventa simbolo di un delicato equilibrio tra giustizia e politica, lasciando tutti col fiato sospeso sulla sorte di un uomo al centro di un caso che scuote l’opinione pubblica mondiale.

