Villa Pamphili ricerche nel Tevere effetti personali madre e figlia uccise

Nel suggestivo scenario di Villa Pamphili, le ricerche degli effetti personali di Anastasia Trofimova e della sua figlia Andromeda continuano senza sosta, alimentando l’attenzione di tutta la città. Le indagini, guidate dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, si estendono anche lungo le banchine del Tevere e nel fiume, nel tentativo di ricostruire un tragico mistero che ha sconvolto Roma. La speranza è di far luce su questa drammatica vicenda.

Villa Pamphili: continuano senza sosta le ricerche degli effetti personali di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, trovate morte il 7 giugno all’interno del cuore verde di Roma. Gli investigatori, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, stanno ora concentrando le operazioni anche lungo le banchine del Tevere e nel fiume stesso, con il supporto della Squadra Mobile, dei Carabinieri, degli agenti dello SCO e dei sommozzatori della Polizia di Stato. L’indagine ruota attorno a Francis Kaufmann, 46 anni, cittadino americano, arrestato in Grecia e accusato del duplice omicidio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Villa Pamphili, ricerche nel Tevere effetti personali madre e figlia uccise

