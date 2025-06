Villa Pamphili la madre di Anastasia | Kaufmann non le permetteva di comunicare

Nel mistero che avvolge la tragica scena di Villa Pamphili, le tensioni tra famiglia e giustizia si intrecciano in un dramma senza precedenti. Francis Kaufmann, arrestato a Skiathos con l'accusa di omicidio, si è avvalso del diritto di non rispondere, affermando comunque di non essere l'autore del tragico delitto di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda. Ma cosa nasconde questa vicenda intricata e quali segreti emergiranno nel corso delle indagini?

Francis Kaufmann (alias Rexal Ford), il 46enne arrestato a Skiathos¬†con l'accusa di omicidio, si √® avvalso della facolt√† di non rispondere, ma ha comunque detto di non essere stato lui a uccidere¬†Anastasia Trofimova e la piccola Andromeda, mamma e figlia trovate morte a Villa Pamphili il 7 giugno scorso. Nel corso¬†dell'interrogatorio dei magistrati di Roma e in videocollegamento dal tribunale di Larissa, il 46enne ha chiesto di parlare col suo avvocato e con il consolato americano per ottenere l'estradizione negli Usa. Chi l'ha visto, il programma di Rai 2 condotto da Federica Sciarelli, ha intanto approfondito il caso e la storia delle vittime. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Villa Pamphili, la madre di Anastasia: Kaufmann "non le permetteva di comunicare"

