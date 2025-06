Villa Pamphili Kaufmann e la truffa al padrone di casa a Roma | così lo ha fregato dopo essere stato ospitato con Anastasia e la bambina

Nel cuore di Roma, la tragica vicenda di Villa Pamphili si intreccia con un oscuro episodio di truffa e inganno. Francis Kaufmann, ora in carcere in Grecia con l’accusa di aver ucciso Anastasia Trofimova e la loro bambina, continua a rivelare dettagli inquietanti sulla sua vita e sui suoi trascorsi. La scoperta di questa triste vicenda apre nuove domande sul suo passato e sulle circostanze che hanno portato a questa drammatica escalation.

Continuano a emergere dettagli sulla vita e i trascorsi di Francis Kaufmann, l’uomo ora detenuto in Grecia con l’accusa di duplice duplice omicidio aggravato di Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi Andromeda, trovate senza vita il 7 giugno 2025 a Villa Pamphili a Roma. Gli inquirenti, nel tentativo di fare chiarezza, hanno rintracciato e parlato con il proprietario di un appartamento a Campo de’ Fiori, dove Kaufmann ha vissuto assieme alla 28enne russa e alla figlia ad aprile. Stando a quanto riferito, i tre avrebbero rilasciato un acconto ma non avrebbero saldato l’intero soggiorno. Il 46enne americano, che davanti ai magistrati greci e italiani si è avvalso della facoltĂ di non rispondere e si è professato innocente, oggi ricomparirĂ davanti ai giudici greci della Corte di Appello, che dovranno esaminare la richiesta di estradizione avanzata solo dall’Italia. 🔗 Leggi su Open.online

