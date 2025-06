Villa Pamphili Kaufmann dinanzi ai giudici greci il trolley nel Tevere l’appartamento a Campo de’ Fiori e le parole di Giuli sulla tax credit

Villa Pamphili si prepara a una decisione cruciale: i giudici greci si pronunceranno a breve sull’estradizione di Francis Kaufmann, coinvolto nel tragico caso che vede al centro il trolley nel Tevere e un appartamento a Campo de’ Fiori. Tra indagini delicate e parole di Giuli sulla tax credit, il futuro legale di Kaufmann si fa sempre più incerto, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Villa Pamphili, la decisione sull’estradizione nei prossimi giorni. Cosa sappiamo delle ricerche del trolley nel Tevere e dell’appartamento in cui Kaufmann ha vissuto con Anastasia e Andromeda. La decisione dei giudici della Corte di Appello ellenica sulla richiesta di estradizione in Italia di Francis Kaufmann è attesa nei prossimi giorni. Il quarantaseienne californiano è indagato per il duplice omicidio della moglie Anastasia e della figlia di quasi un anno Andromeda, i cui cadaveri sono stati ritrovati a Villa Pamphili a Roma. (Foto di Chi l’ha Visto?) – notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Villa Pamphili, Kaufmann dinanzi ai giudici greci, il trolley nel Tevere, l’appartamento a Campo de’ Fiori e le parole di Giuli sulla tax credit

Kaufmann e la rissa da Starbucks: la polizia non intervenne nell’ultimo litigio prima dei delitti di Villa Pamphili - In un angolo di Roma, tra il trambusto di Starbucks e le ombre di un mistero irrisolto, si cela l’ultima immagine di Anastasia Trofimova, scomparsa in circostanze inquietanti.

