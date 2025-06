Villa Pamphili Kauffmann respinge le accuse | Non le ho uccise

Villa Pamphili si anima di nuovi sospetti e interrogativi nel caso di Anastasia e Andromeda Francis Kauffmann. Lo statunitense fermato in Grecia, noto anche come Rexal Ford, si difende con fermezza: “Non le ho uccise”. Mentre l’indagine si infittisce, Kauffmann chiede di parlare prima con il suo avvocato e il consolato americano, lasciando aperta la porta a nuovi sviluppi e puntando tutto sulla sua innocenza.

Villa Pamphili, sul delitto di Anastasia e Andromeda Francis Kauffmann, lo statunitense fermato in Grecia che aveva trascorso gli ultimi mesi con la donna e la bimba uccise, si difende: “Sono innocente, voglio parlare prima con il mio avvocato e con il consolato americano”. Queste le uniche parole pronunciate da Kaufmann, noto anche con l’alias Rexal Ford, davanti ai magistrati della Procura di Roma che lo hanno interrogato in videoconferenza dal carcere di Larissa, in Grecia, dove si trova detenuto perchĂ© accusato dell’ omicidio aggravato di Andromeda, la piccola di 11 mesi trovata morta a 200 metri dal corpo della madre Anastasia Trofimova, 28 anni, anche lei ritrovata cadavere a Villa Pamphili e che gli inquirenti sospettano sia stata uccisa da lui. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Villa Pamphili, Kauffmann respinge le accuse: “Non le ho uccise”

