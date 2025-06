Vikings | ecco i due attori protagonisti del show su Prime Video

Vikings continua a conquistare il cuore dei telespettatori, e ora, con Bloodaxe, la tradizione si rinnova. Due attori protagonisti emergono con forza, pronti a portare sullo schermo nuove emozioni e avventure epiche nel mondo dei Vichinghi. La serie, disponibile su Prime Video, promette di catturare l’immaginazione con storie di battaglie, onore e leggenda. Preparati a immergerti in un viaggio tra mito e realtà che lascerà il pubblico senza fiato.

La produzione di nuove serie televisive ambientate nel mondo dei Vichinghi continua a suscitare grande interesse tra gli appassionati di storie epiche e narrazioni storicamente ispirate. Tra le novità più attese figura Bloodaxe, un nuovo show disponibile sulla piattaforma Prime Video, che si propone come sostituto della popolare serie Vikings. Questa produzione promette di raccontare la scalata di uno dei guerrieri più leggendari del Nord Europa, Erik Bloodaxe, e della sua spietata consorte, in un contesto storico caratterizzato da lotte per il potere e conflitti tra monarchi scandinavi e sovrani inglesi.