Vigili del fuoco manca il personale | Il distaccamento aprirà da luglio

La carenza di personale nei vigili del fuoco di Rimini mette a rischio la sicurezza dei cittadini, soprattutto durante l’estate. Il sindacato Conapo lancia un forte richiamo: garantire il servizio ordinario è già una sfida, figurarsi quello stagionale. La riapertura del distaccamento di Bellaria Igea Marina, prevista per martedì prossimo, rappresenta un passo importante, ma ancora insufficiente a colmare le criticità di un sistema in difficoltà.

"Fatichiamo a garantire il servizio ordinario, figuriamoci quello stagionale". È l’allarme lanciato dal Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco, che riporta al centro dell’attenzione il problema – ormai cronico – della carenza di personale nel comando di Rimini. L’allerta arriva a ridosso di una notizia importante: il distaccamento estivo di Bellaria Igea Marina riaprirà martedì prossimo. Una riapertura attesa, necessaria, ma che arriva in ritardo (circa 15 giorni) rispetto a quanto era stato annunciato. "Il presidio di Bellaria è fondamentale per garantire soccorsi tempestivi nella zona nord della provincia – sottolinea il Conapo – Eppure anche quest’anno potrà aprire solo grazie a risorse straordinarie, previste dal decreto legge 76 del 2020 e dal piano operativo annuale regionale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vigili del fuoco, manca il personale: "Il distaccamento aprirà da luglio"

