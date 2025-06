Vigili del fuoco e Croce Rossa Italiana insieme per esercitazioni su incidenti stradali e attività AIB

Vigili del Fuoco e Croce Rossa Italiana uniscono le forze in un’importante esercitazione a Frosinone, simulando incidenti stradali e attività AIB. Questo intenso addestramento mira a rafforzare la collaborazione e le competenze condivise per intervenire con rapidità ed efficacia. Nella mattinata, sono stati simulati scenari cruciali, mettendo alla prova la prontezza delle équipe. Un impegno fondamentale per garantire sicurezza e tempestività in situazioni di emergenza.

Presso la sede centrale dei vigili del fuoco di Frosinone, si sta svolgendo oggi una attività di addestramento congiunta tra Vigili del Fuoco e Croce Rosse Italiana con la finalità di consolidare le sinergie operative tra le rispettive professionalità. Nella mattinata sono stati simulati. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

