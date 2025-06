Vie con il nome sbagliato caccia agli alloggi tutela sulle visite sanitarie | cosa fa il Difensore civico

Tra errori amministrativi e pratiche ingiuste, il Difensore civico della Regione Friuli Venezia Giulia, Arrigo De Pauli, si impegna ogni giorno per difendere i cittadini da inefficienze e ingiustizie. Con oltre 1.400 casi gestiti in sette anni, il suo ruolo è cruciale nel garantire tutela e giustizia, anche quando le "vie" si rivelano sbagliate o tortuose. Ma cosa fa realmente il suo intervento? Scopriamolo insieme.

“Schuman, non Schumann!” Tra gli oltre 1.400 casi di cattiva amministrazione maneggiati nei suoi sette anni da Difensore civico della Regione Friuli Venezia Giulia, Arrigo De Pauli, che solitamente si imbatte in sofferenza, ingiustizia, greve burocrazia, sorride nel raccontare l’istanza del. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: civico - difensore - nome - sbagliato

Via Navonella, l’altolà del difensore civico: “Impatto pesante in area di pregio naturale” - In un contesto di crescente attenzione alla tutela ambientale, la recente decisione di via Navonella L8217altol224 del difensore civico solleva importanti interrogativi sul suo impatto pesante in un’area di pregio naturale.

Il difensore dell’Inter durissimo con un tifoso del Psg: “Acerbi-Barcola? No, non mi piace essere preso per il c**o. Io sono matto, io ti sfondo di botte” footballersirl / Instagram Vai su Facebook

Vie con il nome sbagliato, caccia agli alloggi, tutela delle visite sanitarie: cosa fa il Difensore civico; Mediatore Cos’è l’Ombudsman e perché non vuole che l’ex capo di un’autorità europea diventi lobbista.

Vie con il nome sbagliato, caccia agli alloggi, tutela delle visite sanitarie: cosa fa il Difensore civico - Dal 2019 alla guida c’è l’ex presidente dei Tribunali di Gorizia e Trieste, Arrigo De Pauli. Secondo udinetoday.it

Difensore civico, eletta Lucia Annibali - RaiNews - Difensore civico, eletta Lucia Annibali Le opposizioni escono dall'aula al momento del voto in polemica con il metodo che ha portato alla nomina dell'ex parlamentare di Italia Viva 18/01/2023 ... Da rainews.it