Videocittà 2025 al Gazometro di Roma | installazioni concerti e arte digitale dal 3 al 6 luglio

Dal 3 al 6 luglio, il Gazometro di Roma si trasforma in un crocevia di innovazione e creatività con Videocittà 2025. Quattro giorni di installazioni digitali, performance artistiche, concerti e incontri tra arte e tecnologia, culminando in un'emozionante celebrazione della luce e del Sole. Un'occasione unica per immergersi nel futuro dell'arte digitale e lasciarsi coinvolgere dalle emozioni che questa fusioni di innovazione e simbolismo sapranno regalare. Non mancate!

Dal 3 al 6 luglio torna a Roma nella cornice post-industriale del Gazometro, Videocittà il festival della visione e della cultura digitale. Quattro giorni di performance artistiche, installazioni immersive, talk, concerti e djset, e incontri tra arte e tecnologia. Quest’anno il festival si accende di luce. Non solo quella dei LED e delle proiezioni, ma quella più profonda e simbolica del Sole, in un omaggio all’800esimo anniversario del Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi. Un tema che unisce spiritualità, sostenibilità e innovazione, ispirando la direzione artistica dell’intera manifestazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

In questa notizia si parla di: videocittà - gazometro - roma - installazioni

Torna Videocittà al Gazometro, dal 3 al 6 luglio Sole al centro - Dal 3 al 6 luglio, Videocittà torna al Gazometro per la sua VIII edizione, il Festival della Visione e della Cultura Digitale.

Poi dopo ci siamo messe all'ombra. Videocittà dal 3 al 6 Luglio a Roma al Gazometro. Installazioni, videoarte, talk e performance. ? Vai su Facebook

Videocittà: il Festival della visione e della cultura digitale al Gazometro; L’estate al Gazometro di Roma inizia con il festival dedicato all’audiovisivo e alla cultura digitale; Videocittà 2025 al Gazometro: Roma ospita il futuro della cultura digitale.