VIDEO- Vertenza Arcelor Mittal | i primi 100 giorni e nuovi spiragli

Dopo 100 giorni di sfide e speranze, il futuro di Arcelor Mittal si apre a nuovi spiragli di dialogo e collaborazione. L’assemblea dei lavoratori a Taurasi, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e sindacali, segna un passo importante verso un rinnovato impegno condiviso. È il momento di scoprire come questa vicenda si stia evolvendo e quali possano essere le prospettive di rilancio per il settore siderurgico italiano.

Tempo di lettura: 2 minuti   " I primi 100 giorni di Luogosano", con queste parole il Segretario della Cgil Fiom Giuseppe Morsa, commenta l'assemblea generale dei lavoratori di Arcelor Mittal organizzata a Taurasi alla quale hanno partecipato il sindaco di Luogosano, di San Mango e di Atripalda, Il consigliere Regionale Maurizio Petracca, Il Segretario Regionale Massimiliano Guglielmi ed il coordinatore nazionale della FIOM per la siderurgia Loris Scarpa. I lavoratori, al centesimo giorno di mobilitazione, si sono espressi favorevolmente all' ipotesi di definire una deadline che porti alla reindustrializzazione del sito di Luogosano.

