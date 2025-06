VIDEO TUTORIAL | Corsi sostegno INDIRE triennalisti | come fare la domanda passo dopo passo

Se sei un triennalista interessato ai corsi di sostegno INDIRE, non perdere questa opportunità! Con il nostro video tutorial dettagliato, scoprirai passo dopo passo come presentare la tua domanda in modo semplice e sicuro. Ricorda: hai tempo fino all’8 luglio alle 17:00 per inoltrarla. Preparati al meglio e assicurati il tuo posto nei corsi di formazione più importanti dell’anno!

C'è tempo fino all'8 luglio (ore 17:00) per inoltrare la domanda per i corsi sostegno INDIRE (triennalisti) L'articolo VIDEO TUTORIAL Corsi sostegno INDIRE, triennalisti: come fare la domanda passo dopo passo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Corsi Sostegno Indire, triennalisti: iscrizioni fino alle 17 dell’8 luglio. 5850 i posti disponibili. 1316 euro il costo complessivo. AVVISO - L'Indire ha ufficialmente aperto le iscrizioni ai nuovi percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico, rivolti ai docenti interessati a conseguire l’abilitazione specifica. Lo riporta orizzontescuola.it

Sostegno Indire, aperte le iscrizioni ai percorsi di specializzazione per i triennalisti – Scadenza 8 luglio - Sono aperte le iscrizioni ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, erogati da INDIRE. Come scrive tecnicadellascuola.it