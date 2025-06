VIDEO TUTORIAL | Corsi sostegno INDIRE abilitati estero | come fare la domanda passo dopo passo

Se desideri ottenere l’abilitazione per i corsi di sostegno INDIRE riconosciuti all’estero, non perdere tempo! Con il nostro video tutorial dettagliato, ti guideremo passo dopo passo nella compilazione della domanda, assicurandoti di rispettare la scadenza dell’8 luglio alle ore 17:00. Preparati a intraprendere con sicurezza questa importante tappa della tua carriera. Scopri come fare e non lasciarti sfuggire questa opportunità!

C'è tempo fino all'8 luglio (ore 17:00) per inoltrare la domanda per i corsi sostegno INDIRE (abilitati estero) L'articolo VIDEO TUTORIAL Corsi sostegno INDIRE, abilitati estero: come fare la domanda passo dopo passo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: passo - corsi - sostegno - indire

https://www.ascuolaoggi.com/post/sostegno-corsi-indire-per-triennalisti-al-via-le-iscrizioni-attendere-o-iscriversi-per-l-ufficia Vai su Facebook

Corsi INDIRE per il sostegno, a un passo la firma dei decreti attuativi; Corsi Indire per i prof di sostegno: Valditara firma i decreti. Sindacati divisi: “Primo passo”; Corsi sostegno Indire in partenza: a breve arriverà il parere dell’Osservatorio sull’inclusione.

Corsi Sostegno Indire, triennalisti: iscrizioni fino alle 17 dell’8 luglio. 5850 i posti disponibili. 1316 euro il costo complessivo. AVVISO - L'Indire ha ufficialmente aperto le iscrizioni ai nuovi percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico, rivolti ai docenti interessati a conseguire l’abilitazione specifica. Si legge su orizzontescuola.it

Sostegno Indire, aperte le iscrizioni ai percorsi di specializzazione per i triennalisti – Scadenza 8 luglio - Sono aperte le iscrizioni ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, erogati da INDIRE. Lo riporta tecnicadellascuola.it