VIDEO | Se non ti porto non parto la polizia al fianco degli animali

Se quest'estate hai pianificato le tue vacanze, ricorda che i nostri amici a quattro zampe meritano le stesse attenzioni. La polizia al fianco degli animali lancia la campagna contro l'abbandono, un gesto che può cambiare vite. Non lasciarli soli: proteggi e rispetta chi ti dà amore incondizionato. Perché le vacanze dovrebbero essere di gioia, non di tristezza.

Anche quest'anno, in vista dell'estate, la polizia propone sui social la campagna contro l'abbandono in strada degli animali domestici. "Hai giĂ programmato le tue vacanze? E al tuo amico a quattro zampe - si legge - ci hai pensato? Non ci sono scuse, abbandonare un animale non è solo un atto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

