VIDEO | Le proposte di Cisl per una Palermo nuova | Diventi capitale dell' intelligenza artificiale

innovazione e una forte coesione sociale Palermo può diventare la capitale dell’intelligenza artificiale. La Cisl Palermo Trapani propone un percorso di sviluppo sostenibile, inclusivo e all’avanguardia, puntando su formazione, innovazione e partecipazione attiva della comunità. Solo attraverso un impegno condiviso sarà possibile costruire un futuro più equo e prospero per tutta la città e il suo territorio.

La Cisl Palermo Trapani, in un momento storico di grandi trasformazioni ma anche di profonde disuguaglianze, presenta alla Città metropolitana una piattaforma di proposte concrete, fondata sull’ascolto del territorio, sull’analisi dei bisogni reali e sulla convinzione che solo attraverso una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

"Il coraggio delle idee", la Cisl Palermo Trapani presenta le sue proposte per il rilancio della Città metropolitana - Il coraggio delle idee si fa strada nel cuore di Palermo e Trapani: giovedì 26 giugno, alle ore 9:30 a Palazzo Comitini, la Cisl presenta le sue visioni per rilanciare la città metropolitana.

Un fondo per il rientro dei cervelli in fuga e un centro per l'intelligenza artificiale al Castello Utveggio, le sei proposte per il futuro della Sicilia; Sindacato, oggi la prima giornata del congresso CIsl. Domani l'elezione; Vito Cassata confermato segretario generale Cisl Scuola Palermo-Trapani: C'è ancora tanto da fare.

