VIDEO Esplosione a Napoli la voce dei testimoni Il boato la polvere e le urla | Mezz’ora prima c’era puzza

Tempo di lettura: 2 minuti Un boato “forte come una bomba”. In via Foria, un residente descrive gli attimi drammatici di ieri pomeriggio a Napoli. In una traversa, via Peppino De Filippo, l’esplosione in un terraneo. La stanza era adibita a deposito di un ristorante. Il tragico bilancio: un morto e quattro feriti. Una donna è ricoverata in codice rosso, precipitata dall’abitazione al primo piano. L’ha travolta il crollo del solaio. La fuga di gas è la pista privilegiata dagli investigatori della Polizia di Stato. Ma a 24 ore di distanza, negli occhi della gente si legge ancora lo sgomento. “Dopo il boato -racconta l’uomo, un 42enne – si è vista una nuvola grigia, si sentivano urla disperate”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it