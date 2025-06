VIDEO | Blitz della polizia al Maas sequestrati 38mila chili di ortofrutta e scoperti tre lavoratori in nero

Un blitz della polizia al Maas di Catania mette in luce il nostro impegno per la legalità e la sicurezza alimentare. Con oltre 60 agenti, sono stati sequestrati 38mila chili di ortofrutta e scoperti tre lavoratori in nero, dimostrando che il controllo del territorio è una priorità. Questo intervento sottolinea l’importanza di tutelare i consumatori e garantire trasparenza nel settore agroalimentare. La lotta contro le irregolarità continua con determinazione e fermezza.

Un’imponente operazione di controllo ha interessato nelle prime ore di ieri mattina il Maas - Mercato Agroalimentare Siciliano di Catania. Coordinata dalla polizia su ordinanza del questore, la task force ha visto la partecipazione di oltre 60 agenti, tra poliziotti dell’ufficio prevenzione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: blitz - polizia - maas - sequestrati

Generi alimentari venduti in un ex salone di parrucchieri, blitz della polizia locale - Nei giorni scorsi, la polizia locale di Treviso, insieme ai tecnici del SIAN, ha svelato un'inusuale attività illecita: un ex salone di parrucchieri trasformato in un negozio di generi alimentari.

VIDEO | Blitz della polizia al Maas, sequestrati 38mila chili di ortofrutta e scoperti tre lavoratori in nero; Blitz all’alba al Maas di Catania: maxi sequestro di prodotti non tracciati; Blitz della Polizia al Maas, sequestrate 20 tonnellate di prodotti alimentari.

Telefoni ai detenuti per mafia nel carcere di Opera, blitz a sorpresa: sequestrati due dispositivi - Gli agenti hanno notato un’anomalia dietro un televisore e hanno effettuato una perquisizione straordinaria che ha permesso di trovare uno dei carcerati con ... Si legge su milano.repubblica.it

Droga Fermo, blitz della polizia: arrestati due trafficanti e sequestrati 4 etti eroina pura - Il Resto del Carlino - Fermo Droga Fermo, blitz della polizia: arrestati due trafficanti e sequestrati 4 etti eroina pura. Lo riporta ilrestodelcarlino.it