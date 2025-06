VIDEO | Blitz degli attivisti sotto il tar del Lazio con fumogeni e le maschere di V per Vendetta

Nel cuore di Roma, un’imponente azione di protesta scuote il Tar del Lazio: attivisti di 'Stoplastica' scendono in campo con fumogeni rossi, torce e le iconiche maschere di V per Vendetta e Salvador Dalì. Con uno striscione che ritrae i beagle liberati da Green Hill, vogliono portare l’attenzione sul benessere animale e denunciare gli abusi. Un gesto deciso, che invita a riflettere e agire per un futuro più compassionevole...

Fumogeni rossi, torce e attivisti con le maschere di V per Vendetta e di Salvador Dalì. Blitz degli attivisti di 'Stoplastica' fuori la sede del Tar del Lazio. Srotolato anche uno striscione con l'immagine di alcuni Beagle liberati nel famoso allevamento Green Hill di Montichiari con scritto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

