VIDEO ‘Bct in Corso’ | tante voci e un James Franco in miniatura per il primo appuntamento

Pronti a immergervi in un tour tra voci e opinioni? Con ‘Bct in Corso’, il nuovo format di Anteprima24, scopri le emozioni del Festival di Benevento attraverso incontri live e testimonianze autentiche. Situato lungo Corso Garibaldi, è il punto di ritrovo per chi desidera ascoltare personalità influenti, cittadini appassionati e, perché no, sorprendenti mini James Franco in versione ridotta. Un appuntamento imperdibile che apre le porte a dialoghi vivaci e coinvolgenti!

Tempo di lettura: < 1 minuto Prima serata di ‘Bct in Corso’, il format di Anteprima24 dedicato al Festival che, da nove edizioni, anima la città di Benevento. Una postazione fissa lungo Corso Garibaldi, un luogo nel quale ascoltare personalità del mondo delle istituzioni, della cultura e dell’informazione, ma anche normali cittadini che vorranno esprimere il proprio parere sugli eventi seguiti, esprimere soddisfazione o muovere critiche. Insomma uno spazio aperto. Tanti gli ospiti nel corso di questo primo appuntamento, compreso un James Franco in miniatura, non potendo avere l’originale che era sul palco di Piazza Roma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ ‘Bct in Corso’: tante voci e un James Franco in miniatura per il primo appuntamento

