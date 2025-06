Victoria Amelina scrittrice ucraina uccisa dai russi ha vinto il premio Orwell

Victoria Amelina, scrittrice ucraina e voce coraggiosa contro l’ingiustizia, ha trionfato postuma con il Premio Orwell 2025. La sua opera, “Looking at Women, Looking at War”, rimane un potente testamento della sua passione e del suo impegno nel raccontare le storie di chi soffre in silenzio. La sua morte, avvenuta durante un bombardamento russo, non spegne la sua voce, ma la rende ancora più forte e memorabile. Un tributo alla forza dello spirito umano.

Il prestigioso premio Orwell per la scrittura politica 2025 è stato assegnato a Victoria Amelina – scrittrice ucraina uccisa durante un bombardamento russo nel 2023 – per il suo libro rimasto incompiuto, tradotto in inglese con il titolo “Looking at Women, Looking at War” e in Italia come “Guardando le donne guardare la guerra”, edito da Guanda. Due anni dopo la morte di “Vika”, avvenuta il primo luglio 2023 per le ferite riportate in un attacco missilistico russo su un ristorante a Kramatorsk, Kim Darroch, presidente della giuria del Premio Orwell, ha definito il libro di Amelina «un quadro indimenticabile delle conseguenze umane della guerra». 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Victoria Amelina, scrittrice ucraina uccisa dai russi, ha vinto il premio Orwell

