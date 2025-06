Vicchio pace e diritti | il Comune aderisce alla campagna R1pud1a e alle rete ReADy

Il Comune di Vicchio si distingue ancora una volta per il suo impegno civico e sociale, aderendo con convinzione alla campagna “R1pud1A” di Emergency e alla rete “Re.A.Dy”. Questa scelta testimonia la ferma volontà di promuovere pace, uguaglianza e rispetto nelle nostre comunità. Un passo importante verso un futuro più giusto, inclusivo e senza discriminazioni, perché solo uniti possiamo costruire un mondo migliore per tutti.

Vicchio (Firenze), 26 giugno 2025 - Il Comune di Vicchio ribadisce un netto e deciso no alla guerra e a ogni forma di violenza, a ogni forma di discriminazione e razzismo aderendo alla campagna “R1pud1A” promossa da Emergency e alla rete “Re.A.Dy ” (Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere). Dopo l’esposizione della bandiera della Palestina in solidarietà con la popolazione di Gaza e di tutto il popolo palestinese per continuare a sensibilizzare sul valore della pace, sul rifiuto della violenza e sulla difesa dei diritti umani da alcuni giorni campeggiano sulle facciate del palazzo comunale cartelli con la scritta "Questo Comune R1pud1A la guerra". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vicchio, pace e diritti: il Comune aderisce alla campagna "R1pud1a" e alle rete Re.A.Dy

In questa notizia si parla di: vicchio - rete - comune - campagna

A Senigallia il 2 Giugno di ogni anno la Festa della Repubblica è la Festa della Pace, grazie all'impegno della Scuola di Pace "Vincenzo Buccelletti" - Comune di Senigallia Con Asmae Dachan, Luciano Benini, Laura Mandolini, Marco Severini. Vai su Facebook

Vicchio: pace e diritti, Comune aderisce a campagna R1pud1a e rete Re.A.Dy.

Vicchio, pace e diritti: il Comune aderisce alla campagna "R1pud1a" e alle rete Re.A.Dy - Il Comune di Vicchio ribadisce un netto e deciso no alla guerra e a ogni forma di violenza, a ogni forma di discriminazione e razzismo aderendo alla campagna “R1pud ... Scrive lanazione.it

A Vicchio una rete per i migranti - RaiNews - In Mugello, a Vicchio, associazioni, parrocchie e Comune danno il buon esempio con una rete di aiuto per creare una vera convivenza. Segnala rainews.it