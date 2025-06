Vibo Valentia Radio Onda Verde | la costituzionalista Maria Agostina Cabiddu ospite di Titty Marzano

Martedì 1° luglio, sulle frequenze di Radio Onda Verde (98 MHz), la conduttrice Titty Marzano ospiterà in studio la professoressa Maria Agostina Cabiddu, costituzionalista e docente di Diritto pubblico al Politecnico di Milano. Durante la trasmissione, in diretta anche sulla pagina Facebook Radio Onda Verde 98 MHz e tramite app, si affronterà il tema della “Memoria” in una doppia prospettiva: quella personale, intima, legata all’identità individuale, e quella collettiva, che riguarda i beni pubblici e la loro tutela. Un dialogo aperto su come la memoria si intrecci con i diritti, il patrimonio comune e il senso civico, in un momento storico in cui ricordare diventa sempre più un atto di responsabilità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Vibo Valentia. Radio Onda Verde: la costituzionalista Maria Agostina Cabiddu ospite di Titty Marzano

