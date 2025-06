Vibo Valentia Presentazione del libro Scrimbia Storia di un crimine di Pasquale La Gamba

Vibo Valentia si prepara a vivere un evento imperdibile: lunedì 30 giugno 2025, presso Palazzo Gagliardi, sarà presentato “Scrimbia. Storia di un crimine” di Pasquale La Gamba. Un libro nato dalla tesi di laurea che analizza un caso criminale con rigore scientifico e passione investigativa, offrendo uno sguardo approfondito nel mondo della criminologia. Un incontro che promette emozioni e riflessioni, con la partecipazione di figure di rilievo istituzionale e accademica. Non mancate!

Sarà presentato lunedì 30 giugno 2025 alle ore 16, presso Palazzo Gagliardi in Piazza Garibaldi a Vibo Valentia, il libro “Scrimbia. Storia di un crimine” di Pasquale La Gamba. L’opera, tratta dalla tesi di laurea dell’autore all’Istituto Criminologia.it, esplora un caso criminale attraverso un approccio accademico e investigativo. All’incontro interverranno figure di rilievo istituzionale e accademico: la Sottosegretaria di Stato al Ministero dell’Interno, On. Wanda Ferro; il Procuratore Capo della Repubblica di Vibo Valentia, dr. Camillo Falvo; e il prof. Saverio Fortunato, Rettore dell’Istituto Criminologia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Vibo Valentia. Presentazione del libro “Scrimbia. Storia di un crimine” di Pasquale La Gamba

