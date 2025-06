Viale del Risorgimento investita da uno scooter mentre attraversa la strada | 33enne in ospedale

Un incidente drammatico si è verificato questa mattina all'angolo tra viale del Risorgimento e viale Carducci, quando una donna di 33 anni è stata investita da uno scooter mentre attraversava la strada. L’impatto violento ha causato alla vittima gravi ferite, tra cui una frattura scomposta, e ora si trova in ospedale. La dinamica dell'incidente sta ancora emergendo, ma l’accaduto riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale in città.

Incidente stradale intorno alle 11 di oggi, giovedì 26 giugno, all'angolo tra viale del Risorgimento e viale Carducci, dove una donna di 33 anni è stata investita da uno scooter mentre attraversava la strada. Nell'impatto, la donna è finita violentemente a terra riportando la frattura scomposta. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: viale - risorgimento - investita - scooter

Viale del Risorgimento, scontro auto-scooter all'incrocio con via Badaloni: grave 25enne - Un incidente drammatico si è verificato venerdì sera a Livorno, quando un giovane di 25 anni, in sella al suo scooter, è stato coinvolto in uno scontro con un'auto all'incrocio tra viale del Risorgimento e via Badaloni.

Calambrone, famiglia investita da uno scooter: grave bambino di 9 anni; Auto si schianta alla rotonda: morto un ragazzo, grave l'amica. Una 17enne perde la vita sullo scooter; Bra, morta la donna investita da una moto mentre attraversava in viale Risorgimento.

Viale Cassala: scooter sbanda e investe un pedone - Il Giorno - Viale Cassala: scooter sbanda e investe un pedone “Scintilla” dell’incidente sarebbe stato il sorpasso azzardato di un’auto ai danni del mezzo a due ruote. Lo riporta ilgiorno.it

Donna investita a piedi dopo lo scontro tra una moto e uno scooter, batte la testa sull’asfalto: codice rosso - TRIESTE – Una tranquilla mattinata di giugno si è trasformata in una scena drammatica in viale D’Annunzio a Trieste, dove un grave incidente stradale ha coinvolto una donna anziana che versa in condiz ... Da nordest24.it