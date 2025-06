Viaggiare a bordo di bus metro e treni costerà di più | aumenta il costo dei biglietti per i pendolari torinesi

Se sei un pendolare torinese, preparati a scoprire che il costo dei tuoi biglietti aumenterà del 22,4%: non è un'improvvisa decisione di GTT, ma il risultato di una delibera dell'AMP. Un aumento "programmato", già annunciato da mesi e in arrivo dal prossimo 1° marzo, che cambierà il modo di muoversi in città. Scopriamo insieme cosa comporta questa novità e come affrontarla al meglio.

Non è stata GTT ad aver deciso di sua sponte di aumentare il costo di alcuni titoli di viaggio, ma una delibera - la n.5 del19022025 - dell'AMP, agenzia mobilità piemontese. Nessuna sorpresa quindi, ma un aumento "programmato", già previsto da mesi e che troverà applicazione dal prossimo 1°. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

