Viablità a Perugia prorogato senso unico alternato per la provinciale di Castel del Piano

Buone notizie per gli automobilisti di Perugia e dintorni: la viabilità sulla provinciale di Castel del Piano viene prorogata fino al 31 luglio con senso unico alternato regolato da semaforo o movieri. Questa misura, indispensabile per garantire la sicurezza durante i lavori di rifacimento dei giunti e il ripristino strutturale del cavalcavia 15, assicura una circolazione più fluida e sicura. Restate aggiornati per evitare disagi e pianificare al meglio i vostri spostamenti.

E’ stata prorogata fino al 31 luglio l’istituzione del senso unico alternato con semaforo o movieri, a seconda delle esigenze lavorative, lungo la Sp 318 Castel del Piano 1° dal Km. 3 + 600 al Km. 3 + 700 per lavori di rifacimento giunti e ripristino strutturale Cavalcavia 15 posto lungo la SS 3. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

