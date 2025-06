Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-06-2025 ore 20 | 25

Benvenuti a questa aggiornata analisi sulla viabilità di Roma e del Lazio, datata 26 giugno 2025 alle ore 20:25. Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio, vi fornisce le ultime notizie sulla situazione delle strade, tra cui la riapertura della strada primaria chiusa al km 47380 sulla A24 a Guarcino e i rallentamenti sulla tangenziale est in direzione del raccordo anulare. Rimani con noi per tutte le novità sul traffico in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura primaria chiusa al transito 111 sublacense altezza località Guarcino a causa di un incidente avvenuto al km 47380 Urbano della A24 risolto invece il precedente tamponamento il traffico ora in smaltimento tra la tangenziale est E Fiorentini in direzione del raccordo anulare sulla Roma Fiumicino si rallenta ma per traffico tra ANSA del Tevere via del Cappellaccio in direzione Eur mentre per un nuovo incidente in A1 milano-napoli al km 553 Si procede a rilento tra il bivio per la diramazione Roma nord Guidonia Montecelio in direzione Napoli ci possiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna ancora code a tratti tra la Roma Fiumicino avviamento interna permangono rallentamenti tra Trionfale Salaria poi code a tratti tra Nomentana e Tiburtina per l'incidente invece si sta in coda sulla Cassia bis dal raccordo a Santa Cornelia in direzione Viterbo Chiudi trasporto ferroviario circolazione tornata regolare sulla linea convenzionale Roma Firenze tra Monterotondo e Fara Sabina i treni hanno subito ritardi fino a 10 minuti e limitazioni di percorso infine sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana Per consentire i lavori a cura di Astral Spa di raddoppio della linea nella tratta Montebello Morlupo e di ammodernamento della linea aerea nella tratta Vignanello Viterbo sono attivi bus sostitutivi i treni viaggiano solo tra le stazioni Vignanello Catalano e Morlupo Catalano sono previste Inoltre corse con buste verso le stazioni di Stimigliano e Monterotondo che sono servite dalla ferrovia F1 Orte a Roma Fiumicino aeroporto da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it