Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-06-2025 ore 19 | 40

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio dedicato all’aggiornamento in tempo reale sulla viabilità. Oggi, alle ore 19:40 del 26 giugno 2025, si registrano importanti disagi sulla strada 411 Sublacense e sull’A24 a causa di un incidente che ha provocato la chiusura della strada al chilometro 47380, altezza Guarcino. Ecco tutti i dettagli e le alternative per affrontare al meglio questa situazione.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sulla 411 sublacense a causa di un incidente al chilometro 47380 la strada è al momento chiusa altezza località Guarcino ci possiamo su tratto Urbano della A24 per la stessa causa disagi tra la tangenziale est in direzione del raccordo anulare in direzione opposta si sta in fila in galleria Pittaluga ma per traffico andiamo sulla Roma Fiumicino permangono le code per traffico intenso tra via Cristoforo Colombo e ponte della Magliana in direzione raccordo anulare in direzione opposta code a tratti danza del Tevere e via del Cappellaccio sul Raccordo Anulare della Capitana in carreggiata esterna ancora traffico molto intenso tra la Roma Fiumicino e la Appia mentre l'interno tra Pisana e Aurelia poi code a tratti tra Trionfale Salaria qui anche complice una precedente incidente Ora Risolto è venuto altezza Flaminia poi file tra Nomentana e Prenestina andiamo a sud della capitale la Pontina in direzione Latina rallentamenti per traffico tra Castel Romano Pomezia mentre in direzione opposta file tra Spinaceto e il raccordo anulare sulla Nettunense code tra i centri abitati di Pavone Cecchina In entrambe le direzioni è più avanti tra la Pontina è via genio civile in direzione Anzio chiudiamo con il trasporto ferroviario circolazione al momento rallentata sulla linea convenzionale Roma Firenze tra Monterotondo e Fara Sabina a causa di un incendio nei pressi della sede ferroviaria i treni stanno registrando ritardi fino a 20 minuti e limitazioni di percorso da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it