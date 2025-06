Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-06-2025 ore 19 | 10

Benvenuti a Astral Infomobilità, il vostro punto di riferimento per gli aggiornamenti sul traffico nella regione Lazio. Oggi, 26 giugno 2025 alle ore 19:10, vi informiamo che sulla A1 Firenze-Roma si segnala un nuovo incendio tra Fiano Romano e la barriera di Roma Nord, invitando alla massima prudenza. La situazione è attualmente sotto controllo, con i precedenti incendi tra Orvieto e Attigliano già risolti. Restate con noi per gli aggiornamenti in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti in A1 Firenze Roma si invita alla prudenza per un nuovo incendio segnalato tra Fiano Romano e la barriera di Roma nord mentre è stato spento il precedente incendio tra Orvieto e Attigliano Al momento la situazione è tornata regolare In entrambe le direzioni risolto anche un incidente sulla roma-fiumicino permangono code per traffico tra via Cristoforo Colombo e ponte della Magliana in direzione del raccordo anulare in direzione opposta code a tratti tra Parco dei Medici via del Cappellaccio Urbano della A24 Si procede a rilento tra Portonaccio e Togliatti direzione del Raccordo Anulare ci spostiamo proprio sul Raccordo Anulare Dov'è il traffico è il momento molto intenso in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino Tuscolana complice anche un incidente avvenuto a trapuntine Laurentina pietra interna si rallenta tra Aurelia Casal del Marmo poi code a tratti trachea servizio Salaria tra bufalotte Prenestina e tra Laurentina e la via Ostiense sud della capitale situazione invariata sulla Cristoforo Colombo con code a tratti tra Mezzocammino e via di Acilia iN's via dell'aeroporto di Fiumicino tra via Portuense via Trincea delle Frasche tutto in direzione Ostia infine sulla Pontina in direzione Latina code a tratti tra via Laurentina e Aprilia in direzione opposta invece file tra Spinaceto e il raccordo anulare da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della Regione Lazio