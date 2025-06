Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-06-2025 ore 17 | 25

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio per tenervi aggiornati sulla viabilità. Oggi, 26 giugno 2025 alle ore 17:25, si registrano code e rallentamenti sulla A1 Firenze-Roma a causa di un incendio che ha generato incolonnamenti tra Orvieto e Attigliano. La situazione richiede massima attenzione: restate con noi per gli aggiornamenti e consigli utili per un viaggio più sicuro ed efficiente.

sulla Roma Fiumicino permangono le code per un precedente incidente tra via Cristoforo Colombo il ponte della Magliana in direzione del raccordo anulare nella stessa direzione anche le figlie ma qui per traffico sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e Tor Cervara ci possiamo sul Raccordo Anulare situazione invariata in carreggiata esterna ancora code a tratti tra la Roma Fiumicino e la mentre interna si rallenta tra Aurelia e Casal del Marmo tra classe B Salaria tra Bufalotta e Prenestina e tra Tuscolana e Laurentina nel sud della capitale sulla Cristoforo Colombo code a tratti tra Mezzocammino e via di Acilia e su via dell'aeroporto di Fiumicino tra via Portuense & via Trincea delle Frasche tutto in direzione Ostia Infine si rallenta sempre per traffico Pontina in direzione Latina tra Pomezia e Laurentina e tra via dei rutuli e Aprilia in direzione opposta invece code tra Spinaceto e il raccordo anulare