Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-06-2025 ore 16 | 25

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio dedicato alla viabilità della regione Lazio. Oggi aggiornamenti sulle autostrade: sulla A24 Roma-Teramo, incidente risolto e traffico scorrevole verso Teramo; invece, persistono code tra via Cristoforo Colombo e Ponte della Magliana sulla Roma-Fiumicino a causa di un tamponamento. Restate con noi per gli ultimi aggiornamenti sulla viabilità di oggi, 26 giugno 2025, alle ore 16:25.

