Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-06-2025 ore 15 | 25

Benvenuti da Astral Infomobilità, il vostro punto di riferimento per le condizioni del traffico nella regione Lazio. Oggi, 26 giugno 2025 alle ore 15:25, registriamo un aumento del traffico sul Raccordo Anulare di Roma, con code a tratti in carreggiata esterna tra Roma e Fiumicino e rallentamenti in interna tra Classe B e Bufalotta. Restate con noi per aggiornamenti e consigli sulla viabilità.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la situazione sul Raccordo Anulare traffico in graduale aumento in particolare in carreggiata esterna code a tratti tra la Roma Fiumicino Tuscolana mentre interna si rallenta tra classe B se si ha l'area e tra Bufalotta e Tiburtina situazione anche sulla Roma Fiumicino per difficoltà di immissione sul raccordo si sono formate Code in complanare Giada Ponte Galeria Poi più avanti disagi altezza Ponte della Magliana in direzione euro e per traffico mentre in direzione opposta per incidente con file già da via Cristoforo Colombo sul tratto Urbano della A24 rallentamenti tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio è più avanti tra fiorentini e il bivio per il raccordo tutto in direzione di quest'ultimo prima andiamo da 24 altezza casello di Tivoli dove per incidente Si procede a rilento in uscita per chi proviene da Roma chiudiamo con il trasporto ferroviario sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta Per consentire i lavori a cura di Astral Spa di raddoppio della linea nella tratta Montebello Morlupo e di ammodernamento della linea aerea nella tratta Vignanello Viterbo sono attivi bus sostitutivi i treni viaggiano solo tra le stazioni Vignanello Catalano e Morlupo Catalano sono previste Inoltre corse con bus verso le stazioni di Stimigliano e Monterotondo servite dalla ferrovia fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio