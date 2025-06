Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-06-2025 ore 12 | 25

Se vi trovate a Roma o nel Lazio, è importante essere aggiornati sulle modifiche alla viabilità. Oggi, 26 giugno 2025, Astral infomobilità comunica che per lavori sulla linea Roma Viterbo, i treni tra Montebello e Morlupo sono sostituiti dai bus, garantendo comunque il collegamento tra le stazioni coinvolte. Restate informati e pianificate il vostro viaggio con anticipo!

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo subito con il trasporto ferroviario sulla ferrovia regionale Roma Viterbo la tratta extraurbana Per consentire lavori a cura di Astral Spa di raddoppio della linea nella tratta Montebello Morlupo e di ammodernamento della linea aerea nella tratta Vignanello Viterbo sono attivi bus sostitutivi i treni viaggiano solo tra le stazioni Vignanello Catalano e Morlupo Catalano previste Inoltre bus aggiuntivi maggiori dettagli sui nostri canali Social è sul nostro sito infomobilità punta Astral Spa punto.

In questa notizia si parla di: regione - roma - lazio - viabilità

