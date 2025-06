Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-06-2025 ore 11 | 25

Benvenuti all'aggiornamento in tempo reale di Astral Infomobilità, il servizio dedicato alla viabilità della Regione Lazio. Oggi, 26 giugno 2025 alle 11:25, si registrano code tra Anagni e Ferentino lungo l’A1 Roma-Napoli e sul Grande Raccordo Anulare, carreggiata interna ed esterna. Restate con noi per tutte le ultime notizie sul traffico, per pianificare al meglio i vostri spostamenti e arrivare a destinazione senza stress.

Astral infomobilità Bentrovati con l'aggiornamento in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura su A1 Roma Napoli per traffico Ci sono code tra Anagni e Ferentino in direzione di Napoli ci spostiamo sul grande raccordo anulare carreggiata interna cose per traffico tra Prenestina e Appia con ripercussioni sulla Dinamo Roma Sud in entrata mentre in esterna cosa tratti tra la Roma Fiumicino e puntina sposiamoci sul tratto Urbano della A24 Qui si sta in coda tra Portonaccio e la tangenziale verso il centro Mentre via Pontina risolto l'incidente ma permangono rallentamenti tra via dei rutuli a Pomezia in direzione della capitale Cambiamo argomento e parliamo del trasporto ferroviario sulla ferrovia regionale Roma Viterbo la tratta extraurbana Per consentire i lavori a cura di Astral di raddoppio della linea nella tratta Montebello Morlupo di ammodernamento della linea aerea nella tratta Vignanello Viterbo sono attivi bus SOS i treni viaggiano solo tra le stazioni di Vignanello e Catalano e Morlupo Catalano sono previste Inoltre bus aggiuntivi maggiori dettagli sui infomobilità punta Astral Spa sui nostri canali Social bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco Cilluffo e la sala al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-06-2025 ore 11:25

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Regione Lazio, bando da 1,5 milioni di euro per promuovere i vini nei mercati extra UE #regionelazio #giornaleinfocastelliromani Regione Lazio Giancarlo Righini Vai su Facebook

Regione Lazio – Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma: due audizioni in commissione; Nomentana – via del Casale di San Basilio, seconda audizione sul progetto per la sicurezza stradale; Giunta Lazio, Righini: “Stanziati 5 milioni di euro per interventi di manutenzione della viabilità rurale”.