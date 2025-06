Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-06-2025 ore 10 | 25

Ben tornati a Astral Infomobilità, il servizio dedicato alla viabilità del Lazio. Dopo la risoluzione dell'incidente sull'A1 Roma-Napoli tra Caianello e San Vittore, si registrano ancora alcuni disagi sulla Cassia bis, con code a Santa Cornelia. La situazione resta sotto controllo, ma si consiglia di pianificare i propri spostamenti con attenzione. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per affrontare al meglio la giornata.

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura risolto l'incidente avvenuto sull'autostrada A1 Roma Napoli tra Caianello e San Vittore in direzione della capitale al momento si registrano Qualche km di coda incidente ancora attivo sulla Cassia bis con coda all'altezza di Santa Cornelia in direzione di Viterbo si transita solo su una corsia di marcia andiamo sul grande raccordo anulare in carreggiata interna Coda a tratti per traffico tra le uscite Bufalotta e Tiburtina e tra Prenestina e la Roma Fiumicino con ripercussioni sulla diramazione Roma Sud in entrata in esterna chiude tra Tiburtina e proseguendo tra la Cassia bis e Ostiense sul tratto Urbano della Roma Teramo si sta in coda tra il raccordo è la tangenziale verso il centro nel senso opposto si rallenta tra Tor Cervara il raccordo In quest'ultima direzioni disagi sulla Roma Fiumicino con code tra via Cristoforo Colombo via della Magliana nei due sensi di marcia sulla via del mare si sta in coda ad Acilia Casal Bernocchi stessa situazione su via Cristoforo Colombo 3 Infernetto e via di Malafede tutto Verso il raccordo cosa tratti anche sulla via Pontina a causa di un incidente ci sono lunghe code all'altezza di Pomezia proseguendo sempre verso la capitale code qui per traffico intenso tra Tor de' Cenci il raccordo proseguiamo verso la Appio per chi si mette sul raccordo Ci sono code a partire da via dei Laghi bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e dalla redazione di Astral infomobilità e buon viaggio un servizio della Regione Lazio