Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-06-2025 ore 09 | 10

Bentrovati, automobilisti! Ecco le ultime novità sul traffico in tempo reale della Regione Lazio del 26 giugno 2025 alle 09:10. Dopo la recente chiusura, l'incidente sulla A1 Roma-Napoli tra Caianello e San Vittore è stato risolto, con il tratto ora riaperto in direzione capitale. Attualmente si segnalano 3 km di coda sulla Cassia bis vicino a Santa Cornelia, in direzione Viterbo, a causa di un incidente che limita il traffico su una sola corsia. Restate sintonizzati per aggiornamenti!

Astral infomobilità di nuovo Bentrovati con informazioni con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in lettura risolto l'incidente avvenuto sulla A1 Roma Napoli con la riapertura del tratto tra Caianello e San Vittore in direzione della capitale al momento si registrano 3 km di coda incidente sulla Cassia bis e con l'altezza di Santa Cornelia in direzione di Viterbo si trarsi da qui su una sola corsia di marcia andiamo sul grande raccordo anulare carreggiata interna contatti per traffico tra le uscite prenestine appieno esterna sempre tra Prenestina e Nomentana proseguendo con la tratti tra Boccea Aurelia tra la Roma Fiumicino e puntina sul tratto Urbano della A24 si sta in coda tra il raccordo la tangenziale verso il centro nel senso o si rallenta tra Turchia invade il raccordo In quest'ultima direzione diramazione Roma Sud code tra Tor Vergata il raccordo in direzione di quest'ultima è cosa tratta anche sulla via Pontina tra Pomezia e raccordo in direzione del centro pipina incolonnamenti sulla via Salaria tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali stessa situazione sulla Flaminia 3 raccordo e via dei Due Ponti tutti in direzione della tangenziale ma è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell Uffi dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it