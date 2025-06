Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-06-2025 ore 07 | 25

Benvenuti alla nostra aggiornamento sulla viabilità Roma e Lazio del 26 giugno 2025 alle ore 07:25. La giornata si apre con importanti segnalazioni: un incidente sulla A1 Roma-Napoli tra Caianello e San Vittore sta causando code e la chiusura del tratto in direzione capitale. Inoltre, sulla Cassia bis si registrano rallentamenti a Santa Cornelia. Restate con noi per tutte le ultime notizie sul traffico e i percorsi alternativi.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio e un'apertura subito segnaliamo incidente sulla A1 Roma Napoli chiuso il tratto tra Caianello e San Vittore in direzione della capitale al momento si registrano Code con uscita obbligatoria a Caianello incidente anche sulla Cassia bis con coda all'altezza di Santa Cornelia in direzione di Viterbo andiamo sul grande raccordo anulare in carreggiata interna cosa tratti per traffico tra le uscite prenestine app in esterna si rallenta tra Prenestina Tiburtina e più avanti altezza Aurelio sul tratto Urbano della A24 si sta in coda tra il raccordo la tangenziale est in direzione del centro Mentre sulla A1 la diramazione Roma sud e code tra Tor Vergata il raccordo In quest'ultima direzione lunghe code poi sulla via Pontina tra Pomezia via di Trigoria in direzione del raccordo incolonnamenti poi su via Salaria tra Villa Spada in via dei Prati Fiscali questa situazione sulla Flaminia tra il raccordo via dei Due Ponti tutto in direzione della tangenziale bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell Uffi dalla redazione di Astral infomobilità seguire un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio