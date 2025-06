Viabilità rivoluzionata in centro Si accendono telecamere e pilomat Occhio ai divieti multe da ottobre

La rivoluzione della viabilità nel centro storico sta per iniziare, con un occhio di riguardo alla sicurezza e alla riduzione del traffico. Dall’1 luglio, telecamere e pilomat torneranno a monitorare e controllare gli accessi, contribuendo a rendere la zona più vivibile e sicura. Attenzione ai divieti: da ottobre scatteranno multe per chi viola le nuove regole. Una trasformazione che cambierà il volto del cuore urbano, promettendo un centro più ordinato e piacevole per tutti.

Scatta la rivoluzione della viabilità nel centro storico, per ridurre gli accessi e renderlo più sicuro. Dall’1 luglio saranno di nuovo riaccese (dopo 7 anni) le telecamere della Ztl. Sempre dall’1 luglio saranno attivi a tutti gli effetti anche i pilomat, i dissuasori mobili già installati da tempo in vari punti nevralgici. In alcuni punti i pilomat saranno in funzione 24 ore su 24: è il caso di corso d’Augusto, all’altezza dell’incrocio con via Verdi e corso Giovanni XXIII, e di piazza Malatesta. In altri tratti i dissuasori serviranno a impedire l’accesso di notte (dalle 23 alle 6, fino alle 5 mercoledì e sabato) e anche al mattino (dalle 8 alle 13) in coincidenza con il mercato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Viabilità rivoluzionata in centro. Si accendono telecamere e pilomat. Occhio ai divieti, multe da ottobre

